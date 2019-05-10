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Политический кризис в Венесуэле

Помпео призвал освободить первого вице-спикера парламента Венесуэлы

Госсекретарь США назвал задержание Эдгара Самбрано еще одним примером репрессий со стороны режима Николаса Мадуро

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео призвал к немедленному освобождению задержанного первого вице-спикера парламента Венесуэлы Эдгара Самбрано.

"Задержание Самбрано является неприемлемым и незаконным актом, который является еще одним примером репрессий со стороны режима Мадуро. Самбрано должен быть освобожден немедленно", - приводит его слова пресс-служба в четверг.

Ранее венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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