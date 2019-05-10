МИД ФРГ заявил о тесном контакте с Россией и Китаем по ситуации вокруг сделки по атому

БЕРЛИН, 10 мая. /ТАСС/. Германия поддерживает тесный контакт с Россией и Китаем по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы ведем активный обмен мнениями с нашими российскими и китайскими коллегами. Ведь не только мы, но и российская и китайская стороны остаются партнерами по соглашению, и, соответственно, мы вместе представлены в форматах СВПД", - сказала она.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду заявил, что Иран принял решение прекратить выполнять обязательства по двум пунктам СВПД по иранской ядерной программе. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны. По словам Роухани, право на это дают Тегерану статьи 26 и 36 ядерного соглашения. Кроме того, Иран ожидает, что в течение 60 дней другие участники сделки примут меры для его сохранения и выполнения обязательств.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Сделка была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.