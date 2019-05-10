{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генсек НАТО встретится с Порошенко 13 мая

Ранее Йенс Столтенберг пригласил в штаб-квартиру альянса новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского

ТАСС, 10 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко 13 мая. Об этом в пятницу говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Североатлантического альянса.

"В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в штаб-квартире НАТО с президентом Украины Петром Порошенко", - отмечается в заявлении.

23 апреля Столтенберг переговорил по телефону с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой, пообещал ему сильную политическую и практическую помощь альянса и пригласил в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичСтолтенберг, ЙенсЗеленский, Владимир Александрович
Лукашенко подписал указ об ужесточении в Белоруссии ответственности за коррупцию
Осужденные за совершение коррупционных преступлений не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению, сказано в документе
Читать полностью