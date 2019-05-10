Генсек НАТО встретится с Порошенко 13 мая

ТАСС, 10 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко 13 мая. Об этом в пятницу говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Североатлантического альянса.

"В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в штаб-квартире НАТО с президентом Украины Петром Порошенко", - отмечается в заявлении.

23 апреля Столтенберг переговорил по телефону с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой, пообещал ему сильную политическую и практическую помощь альянса и пригласил в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.