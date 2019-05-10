В МИД Японии объяснили сложностями перевода слова Коно о "резких высказываниях"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно под словами о "резких высказываниях" на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней. Об этом заявила в пятницу журналистам заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино по итогам визита в Москву японского министра иностранных дел.

"Может быть, речь идет о сложностях перевода. Резкие - для нас значит открытые, лицом к лицу, очень откровенные переговоры", - сказала она.

По итогам встречи с Лавровым в пятницу Коно заявил, что на переговорах прозвучали "резкие высказывания". Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона каких-либо резких высказываний не услышала.

Шино добавила, что ситуация на Корейском полуострове затрагивалась на переговорах Лаврова и Коно, но не была главной. "Конечно, они затронули вопросы, относящиеся к КНДР и ситуации с безопасностью в регионе во время рабочего ланча, - сказала она. - Но в основном переговоры касались двусторонних отношений".

Шино отметила, что переговоры вместе с рабочим ланчем продолжались около четырех часов, что свидетельствует о наличии большого количества тем для обсуждения.