Верховный суд Венесуэлы объявил, что вице-спикер парламента помещен в военную тюрьму

КАРАКАС, 10 мая. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы в пятницу сообщил, что первый вице-спикер Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Эдгар Самбрано, который ранее был арестован сотрудниками Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN), был переведен в следственный изолятор в военной тюрьме. Соответствующий документ был опубликован на странице суда в Facebook.

"Второй специальный суд первой инстанции, обладающий правом вести дела, связанные с расследованием терроризма, согласился с тем, что расследование [в отношении Эдгара Самбрано] должно продолжаться в обычном порядке, и дал указание перевести его в следственный изолятор, находящийся в штаб-квартире военной полиции Форта Тиуна", - говорится в документе.

В среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыве к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.