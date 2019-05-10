Порошенко заявил, что примет любое решение Рады о дате инаугурации Зеленского

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко заявил, что примет любую дату инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, которую определит Верховная рада.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа, и для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции", - сообщила в пятницу администрация президента в Facebook.

Порошенко подтвердил свое предложение Зеленскому встретиться до его инаугурации, чтобы обсудить все вопросы передачи полномочий и функционирования государства. "Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - говорится в сообщении.

В администрации Порошенко не согласились с обвинениями Зеленского в затягивании инаугурации и отметили, что действующий президент примет любую дату, которую определит Рада. "В то же время считают позитивным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал собственную позицию", - добавили в администрации.

Ранее избранный президент призвал депутатов Верховной рады назначить его инаугурацию на 19 мая, чтобы не дать уходящей власти совершать необдуманные кадровые перестановки.

В субботу, 4 мая, Владимир Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день Зеленский после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться после 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.