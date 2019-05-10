Figaro: прокуратура Франции расследует жалобы на Monsanto о сборе персональных данных

ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Парижская прокуратура начала судебное расследование против американской агрохимической компании Monsanto, которую обвиняют в том, что она незаконно вела сбор персональных данных тех людей, которые выступали с критикой в ее адрес или подавали жалобы. Об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro.

По ее информации, проверка началась после жалоб нескольких депутатов, а также представителей неправительственных организаций и СМИ.

Ранее в распоряжении газеты Le Mondе и телеканала France 2 оказался список, включавший около 200 политиков, журналистов, глав профсоюзов и общественных организаций, ученых. В нем подробно указывались персональные данные каждого, в том числе номера телефонов и адреса, а также информация об их отношении к веществу глифосат, о продлении разрешения на продажу которого в ЕС развернулись нешуточные политические баталии, пестицидам и генно-модифицированным продуктам. Документ, по версии изданий, поступивший в результате утечки в лоббирующей интересы американской компании маркетинговой организации Fleishman-Hillard, был датирован 2016 годом, когда на волне споров о глифосате происходила сделка о слиянии с немецкой Bayer.

Газета напоминает, что составление любой базы персональных данных, в которой также фигурируют политические и философские взгляды человека без его согласия, запрещено во Франции.

Международное агентство по борьбе с раком в 2015 году обнародовало вывод, согласно которому самое продаваемое в мире средство против сорняков - глифосат - может являться причиной этого заболевания, что ставит под вопрос безопасность обработки им сельскохозяйственных растений. Европейское агентство по продовольственной безопасности, в свою очередь, утверждает, что вредное влияние этого вещества на организм человека не доказано. Разрешение на использование химиката в агропромышленном секторе ЕС в 2017 году продлили на пять лет.