США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Американская администрация призывает правительство Венгрии не втягивать Организацию Североатлантического договора (НАТО) в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке. Об этом заявила представитель администрации США высокого ранга, выступая в пятницу на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящему в понедельник визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон.

Как отметила упомянутый представитель исполнительной ветви власти США, Вашингтон настаивает на том, чтобы Будапешт "не использовал свою роль в НАТО... фактически для того, дабы добиться изменения законов о языке" на Украине. "По сути мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу ее закона о языке, не использовать в этих целях [международные] институты. Нас это очень тревожит. Мы пытаемся объяснить, что это просто неуместно", - сказала ведущая брифинга.

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

В связи с этим Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также приступил к блокированию проведения заседаний Комиссии Украина - НАТО.