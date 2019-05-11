WSJ: Трамп просил бывшего советника заявить, что не препятствовал правосудию

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп просил своего бывшего юрисконсульта Дональда Макгана признать, что он не считает препятствованием правосудию требование хозяина Белого дома добиться увольнения спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, на следующий день после публикации сокращенной версии доклада Мюллера, который вел расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, Трамп через своего юриста Эммета Флада направил Макгану письмо. Оно, якобы, содержало просьбу выступить с публичным заявлением, в котором Макган признал бы, что не считает препятствованием правосудию требование Трампа добиться увольнения Мюллера в 2017 году, а также последующую просьбу хозяина Белого дома отрицать сам факт такого требования.

Газета подчеркивает, что Макган отклонил просьбы Трампа. Адвокат Макгана Уильям Берк заявил, что они не рассматривают данный запрос "в качестве угрозы". "Это была профессиональная и сердечная просьба", - приводит газета его слова.

Ранее ряд СМИ США сообщали о том, что Трамп просил Макгана убедить первого заместителя главы Минюста США Рода Розенстайна, курировавшего расследование Мюллера, уволить последнего. Как сообщалось, Макган отказался, вскоре после чего ушел в отставку. В конце апреля Трамп заявил, что он никогда не просил Макгана добиться увольнения Мюллера. "Если бы я и хотел уволить Мюллера, мне для этого не нужен был Макган, так как я мог бы сделать это сам", - написал Трамп в Twitter.

Во вторник экс-директор ФБР Джеймс Коми в эфире CNN выразил уверенность в том, что Трамп препятствовал правосудию во время проводимого Мюллером расследования. "[Его] требование от [бывшего советника Белого дома] Дона Макгана уволить спецпрокурора - это, по-моему, говорящий пример", - заявил он.

Расследование Мюллера

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.