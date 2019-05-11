Лукашенко: задержание экс-замгоссекретаря Совбеза Белоруссии связано с коррупцией

МИНСК, 11 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Втюрина связано с коррупционным преступлением. С такими словами глава государства выступил в субботу перед журналистами, комментируя резонансный инцидент.

"Это обычная борьба с коррупцией, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности". С 2007 по 2014 год Втюрин возглавлял службу безопасности президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, "уже тогда к нему [Втюрину] были вопросы". "У меня были определенные подозрения, ему был предоставлен шанс", - сказал президент. По его словам, Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности Белоруссии. "Буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему есть вопросы", - отметил президент.

Политик также заявил, что не следует связывать задержание экс-замгоссекретаря Совбеза и отстранение Михаила Бабича от должности посла РФ в Белоруссии.

"Вот тогда у меня были сомнения, и буквально через несколько месяцев мне доложили о том, что к нему [Втюрину] есть вопросы, - отметил Лукашенко. - Поэтому это не имеет никакого отношения к тому, что он якобы был чуть ли не агентом посла России. Если он был агентом иностранного посла, через сутки бы уже знали об этом".

Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил 4 мая, что заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин задержан при получении взятки в $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии. Бывшему заместителю госсекретаря Совбеза предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК республики.

В новость были внесены изменения (13:26 мск) — добавлены цитаты Лукашенко.