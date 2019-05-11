Зеленский пересмотрит "одиозные решения" Порошенко

По словам Александра Данилюка, приоритеты Зеленского - это борьба с коррупцией и наведение порядка в судебной системе.

Президент также ввел экс-главу Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко в состав Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Перед уходом с поста Порошенко осуществил кадровую ротацию ряда важных должностных лиц, в частности, уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, заменив его Николаем Баланом. Кроме того, на днях президент назначил командующим силовой операцией в Донбассе Александра Сырского, который сменил Сергея Наева.

Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. "Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", - сказал Данилюк.

"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения [Петра Порошенко] пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию "Лига.нет" .

"Первый [приоритет] - это борьба с коррупцией. У нас есть план по перезапуску антикоррупционных органов. Для этого потребуется ряд законодательных изменений и соответственно решений Верховной рады. Второй - навести порядок в судебной ветке системы", - отметил Данилюк. Он добавил, что на этот счет вырабатываются для внесения в парламент конкретные решения.

Советник отметил также, что успех президента Зеленского зависит от того, соберет ли он "команду профи с правильными ценностями". В этой связи, сказал Данилюк, команда новоизбранного главы государства тщательно относится к кадровым решениям. "Кандидат на топ-должность при президенте Зеленском - в администрацию президента, МИД, Службу безопасности Украины, Генпрокуратуру, Совет нацбезопасности и обороны и так далее - должен будет пройти несколько собеседований, получить оценку по набору критериев... Только затем он может рассчитывать на кресло", - сказал Данилюк.

Кроме того, по его словам, Зеленский формирует "номинационный комитет" из трех-пяти ключевых членов команды, которые "рассматривают претендентов по ряду заранее определенных критериев". "В итоге, - сказал советник, - должно быть принято желательно консенсусное решение и дана развернутая рекомендация президенту для принятия окончательного решения". На первом этапе, добавил он, нужно отобрать "очень много" людей - десятки". "Но не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов, а не так, как Петр Алексеевич [Порошенко] мне хотел навязать замов в Минфин", - добавил он.

План Зеленского

План Зеленского на 100 дней после вступления в должность готов на 95%, рассказал Данилюк.

"Я бы оценил готовность в 95% [плана действий на 100 дней]. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать. Хочу подчеркнуть его важность как для внешнего мира, так и для команды", - отметил Данилюк.

Советник признал, что в хотя команде "достаточно людей без опыта воплощения изменений", "они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время". "А когда не удастся реализовать часть обещанного, это приведет к дискредитации президента. Поэтому важно определить приоритеты. Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям", - сказал Данилюк.

По его словам, кроме борьбы с коррупцией и наведения порядка в судебной ветке системы, избранный президент намерен провести реформу Службы безопасности Украины (СБУ) и создать Службу финансовых расследований, которая заберет часть функций у СБУ и Нацполиции. Кроме того, сказал экс-министр, предстоит "окончательно ликвидировать Налоговую милицию".

Данилюк сообщил также, что ранее озвученное предложение о переезде администрации президента Украины с улицы Банковой в центре Киева актуально. "Это далеко не самый приоритетный вопрос. Но, я советую переехать в другое место", - сказал он, добавив, что есть несколько подходящих мест в черте города для канцелярии Зеленского.

Он сообщил также, что избранный президент пока не определился с кандидатурой того, кто возглавит его администрацию.

Говоря о приближенных к Зеленскому людях, Данилюк признал, что среди них есть те, которым он не доверяет. "Я об этом открыто говорю внутри команды... Есть люди, которые считают себя специалистами в определенной области, а я их такими не считаю. По каждой теме очень много людей высказываются, но не готовы нести ответственность и делать", - сказал он, отказавшись назвать имена.

Рада затягивает инаугурацию

По мнению Данилюка, Верховная рада Украины, затягивая инаугурацию Владимира Зеленского, наносит вред репутации страны.

"Рада играет в игры [не назначая дату инаугурауции], чем портит репутацию страны", - сказал советник.

При этом он подчеркнул, что окружение Зеленского хочет "провести инаугурацию на должном уровне с присутствием международных лидеров", но этому "мешает неопределенность, которая усложняет иностранным лидерам планирование графика для приезда на Украину".

4 мая Зеленский написал письмо спикеру Верховной рады Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Избранный президент отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать "вакуума власти". В тот же день Зеленский после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп Верховной рады, инаугурация должна состояться позже - 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было права распустить Раду.

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