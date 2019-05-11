Порошенко подписал протокол допроса по делу о "майдане"

КИЕВ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол своего допроса по уголовному делу о событиях во время "майдана" в Киеве зимой 2014 года. Об этом в субботу сообщил руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

"Да, подписал. Вчера", - цитирует его агентство "Украинские новости".

Горбатюк ранее заявлял, что Порошенко неоднократно вызывали для подписания протокола допроса, который состоялся еще 18 ноября 2016 года. Протокол передавали президенту через генпрокурора Украины и помощников семь раз. Неподписание документа не позволяло приобщить показания Порошенко к делу.

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 100 человек, также сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".