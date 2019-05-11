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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо поручил своему представителю встретиться с главой Южного командования ВС США

Лидер венесуэльской оппозиции поручил Карлосу Веккьо обсудить с адмиралом Крейгом Фоллером вопросы сотрудничества и взаимодействия

КАРАКАС, 11 мая. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо дал указание своему представителю в США Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования ВС США (САУТКОМ) адмиралом Крейгом Фоллером, чтобы обсудить вопросы взаимодействия. Об этом он рассказал в субботу во время выступления на митинге в Каракасе.

"Мы поручили нашему послу Карлосу Веккьо немедленно встретиться с главой Южного командования [ВС США] для обсуждения вопросов сотрудничества и взаимодействия", - заявил Гуайдо, чьи слова приводит частный канал TVV.

Оппозиционер также добавил, что у него состоялся "телефонный разговор с главой Колумбии Иваном Дуке". "Мы обсудили вопросы сотрудничества и совместной борьбы с повстанческими группировками", - подчеркнул Гуайдо.

30 апреля на стороне Гуайдо выступила группа военных, после чего в стране возобновились масштабные акции протеста. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, пятеро погибли. По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

Теги
СШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, Иван
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