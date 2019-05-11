Водоснабжение посольства Венесуэлы прервано из-за оппозиции и властей США

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Водоснабжение и подача электроэнергии в посольство Венесуэлы в американской столице приостановлены по требованию сил оппозиции этой южноамериканской страны, а также администрации США. Об этом сообщила в субботу корреспонденту ТАСС одна из основательниц американского женского антивоенного движения CodePink Медея Бенджамин.

Она вместе с группой других активистов находится примерно с середины апреля внутри венесуэльского посольства в США, не давая занять его представителям оппозиции во главе с Карлосом Веккьо. Последний был ранее назначен лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо временным поверенным в делах этой южноамериканской страны в США.

Энергоснабжение венесуэльского посольства местной компанией Pepco было прервано в четверг во второй половине дня, а водоснабжение - в субботу утром. "Сегодня [в субботу] утром американское правительство отключило водоснабжение посольства Венесуэлы, чтобы попытаться вынудить нас покинуть здание. Мы без электричества и воды, у нас осталось мало продуктов питания", - рассказала Бенджамин.

При этом она уточнила, что задолженности за энерго- и водоснабжение у дипмиссии нет. "Правительство не может выдворить нас из посольства законными методами в связи с тем, что нас пригласили венесуэльские власти. Поэтому они [власти США] отключают нам электричество и воду, ограничивают доступ к продуктам питания", - заявила Бенджамин.

Доступ к посольству она и другие активисты получили законно - ключи им были переданы венесуэльскими дипломатами, которые были вынуждены покинуть США по требованию американского правительства. Однако внешнеполитическое ведомство США считает этих активистов нарушителями и призывает их покинуть посольство. Оппозиция, которой администрация США уже передала ряд дипломатических объектов Венесуэлы в Вашингтоне, не скрывает, что рассчитывает взять под свой контроль и главное здание посольства. У посольства все последние дни дежурят сотрудники вашингтонской полиции, Секретной службы США, а также Службы дипломатической безопасности (силовое подразделения Госдепартамента, имеющее статус самостоятельной федеральной правоохранительной структуры).

3 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.