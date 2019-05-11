{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Трамп призвал Китай в ближайшее время заключить торговую сделку

Глава Белого дома предположил, что Пекин чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию торговых споров с Вашингтоном
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Власти Китая не должны медлить и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно скорее. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп.

На эту тему
Почему Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем

Он предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию двусторонних торговых споров. "Они [КНР] могут подождать до следующих выборов [в США], которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ (кандидат от Демократической партии - прим. ТАСС) одержал [на них] победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на $500 млрд в год", - написал Трамп.

"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент. По его мнению, "было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас". При этом он в очередной раз подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Президент США отметил, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
Миграционная политика Трампа
Пентагон готов помогать в охране границы США и Мексики
В ведомстве рассчитывают, что министерство внутренней безопасности в конечном счете будет делать это самостоятельно, отметил также исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан
Читать полностью