Трамп призвал Китай в ближайшее время заключить торговую сделку

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Власти Китая не должны медлить и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно скорее. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter президент США Дональд Трамп.

Он предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию двусторонних торговых споров. "Они [КНР] могут подождать до следующих выборов [в США], которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ (кандидат от Демократической партии - прим. ТАСС) одержал [на них] победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на $500 млрд в год", - написал Трамп.

"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент. По его мнению, "было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас". При этом он в очередной раз подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Президент США отметил, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.