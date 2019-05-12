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Порошенко заявил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС

По словам президента Украины, количество тех, кто имеет такую возможность, растет ежедневно
Президент Украины Петр Порошенко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Более 2,5 млн граждан Украины воспользовались возможностью посещать страны Евросоюза без визы. Об этом сообщил в воскресенье президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

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"2 млн 575 тыс. - столько украинцев уже ощутили все преимущества безвизового режима с ЕС. Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно", - говорится в сообщении.

С 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или учебу в Европе.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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