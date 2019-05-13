Киев пригрозил ЕС отказом от минских соглашений, если России вернут право голоса в ПАСЕ

"Если вы пойдете (на возвращение РФ в СЕ), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - заявил Климкин в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МИД, он уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств. Климкин утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими соглашениями и давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага. "Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям Донбасса - прим. ТАСС), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - сказал министр.

На прошлой неделе президент Франции заявил, что он не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2019 года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Как утверждается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".

После победы Владимира Зеленского на состоявшихся в апреле выборах президента Украины Климкин заявил, что предложит новому главе государства уволить его с должности министра иностранных дел. По Конституции Украины кандидатуру на должность главы МИД на утверждение Верховной рады подает президент. В настоящее время пока не известно, кого Зеленский видит во главе внешнеполитического ведомства.