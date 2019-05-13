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Киев пригрозил ЕС отказом от минских соглашений, если России вернут право голоса в ПАСЕ

На прошлой неделе президент Франции заявил, что он не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы
Глава МИД Украины Павел Климкин Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP
Описание
Глава МИД Украины Павел Климкин
© Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в случае если Совет Европы (СЕ) вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать минские соглашения.

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"Если вы пойдете (на возвращение РФ в СЕ), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - заявил Климкин в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам главы МИД, он уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств. Климкин утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими соглашениями и давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага. "Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям Донбасса - прим. ТАСС), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - сказал министр.

На прошлой неделе президент Франции заявил, что он не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2019 года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Как утверждается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".

После победы Владимира Зеленского на состоявшихся в апреле выборах президента Украины Климкин заявил, что предложит новому главе государства уволить его с должности министра иностранных дел. По Конституции Украины кандидатуру на должность главы МИД на утверждение Верховной рады подает президент. В настоящее время пока не известно, кого Зеленский видит во главе внешнеполитического ведомства.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКлимкин, Павел АнатольевичРазногласия между РФ и ПАСЕ
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