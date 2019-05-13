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Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации Зеленского

По словам президента Украины, решение Верховной рады должно устраивать граждан, а также не выходить за рамки законодательства

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшем определении даты инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

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"Сегодня мяч на стороне парламента, я заинтересован, чтобы парламент как можно скорее определился с датой инаугурации", - сказал Порошенко, речь которого транслировал телеканал "Прямой". Он заявил, что примет решение Верховной рады. По мнению президента, это решение должно устраивать украинский народ, а также не выходить за рамки законодательства.

Ранее в Верховной раде были зарегистрированы несколько проектов постановления о дате инаугурации. Как ожидается, во вторник на заседании Рады они будут включены в повестку дня пленарной сессии и отправлены на экспертизу в профильный комитет.

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявлял, что заседание комитета состоится в среду, поэтому голосование по дате инаугурации может состояться не ранее четверга.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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