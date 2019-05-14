Министр обороны Сингапура назвал основную угрозу во время прошлогоднего саммита КНДР-США

СИНГАПУР, 14 мая. /ТАСС/. Терроризм был одной из главных угроз во время проведения в 2018 году в Сингапуре встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. В связи с этим для обеспечения морской безопасности были привлечены военно-морские силы не только республики, но и Индонезии. Об этом рассказал во вторник министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь на открытии Международной конференции и специализированной выставки военно-морской техники и вооружений IMDEX Asia 2019.

"Угроза терроризма со стороны Сингапурского пролива, который омывает остров Сентоса, где проходил саммит, стала одним из главных вызовов для нас", - впервые рассказал министр о некоторых подробностях обеспечения безопасности прошлогоднего саммита. В связи с этим было принято решение "привлечь к патрулированию корабли ВМС Индонезии и Сингапура", отметил глава ведомства. "Мы очень тесно сотрудничаем с индонезийскими коллегами для обеспечения безопасности в этом морском пространстве", - подчеркнул Н Эн Хэнь.

Историческая встреча лидеров двух государств состоялась в одной из самых закрытых и удаленных гостиниц города-государства Capella. В общей сложности к обеспечению безопасности были привлечены более 23 тыс. сотрудников сил правопорядка. Как заявил впоследствии министр иностранных дел республики Вивиан Балакришнан, "не вдаваясь в детали, это была самая серьезная операция по обеспечению безопасности какого-либо международного мероприятия, проходившего в Сингапуре".