Президент Шри-Ланки запретил три экстремистские группировки на территории страны

ТАСС, 14 мая. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена запретил на территории страны деятельность трех экстремистских группировок, подозреваемых в причастности ко взрывам 21 апреля. Об этом во вторник сообщил новостной портал News 1st.

Согласно обнародованному указу, под запрет попали группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", "Джамаат аль-Миллату Ибрагим" и "Вилайя ас-Сейлани".

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

За атаками, как полагают власти, стоит местная группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", которая может иметь связи с зарубежными исламистскими организациями. К настоящему моменту власти задержали уже более 100 человек, предположительно причастных к терактам.