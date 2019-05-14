Сторонники Зеленского проводят в Киеве акцию с требованием назначить инаугурацию на 19 мая

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Акция под названием "Хватит издевательств. Назначьте инаугурацию Зеленского" проходит во вторник у стен Верховной рады Украины. Несколько сотен собравшихся требуют от народных избранников проголосовать за постановление о назначении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на 19 мая.

Участники акции держат плакаты "Порошенко вон", "Порохобанда - освободи дорогу", "Прошу безотлагательно назначить инаугурацию избранного мной слуги народа Украины на 19.05.2019". Один из организаторов акции, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что 73% граждан Украины проголосовали за Зеленского и за то, чтобы действующая власть ушла.

"Нам не нужны эти туры "Рошен", которые [Петр] Порошенко устраивает последние полгода. Нам не нужны его медали и его герои, потому что это не наши герои. Зеленский получил доверие народа, мы хотим, чтобы эта банда ушла", - заявил один из участников митинга.

Протестующие уже сообщили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока депутаты не определят дату инаугурации на 19 мая.

Правительственный квартал во вторник в связи акцией протеста взят под усиленную охрану, на месте дежурят отряды Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Между тем, согласно повестке Верховной рады, среди запланированных во вторник к рассмотрению законопроектов нет постановления о дате инаугурации. Как сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник, проекты о дате торжественного заседания парламента по случаю инаугурации избранного президента будет рассмотрены на заседании комитета в среду, 15 мая, после чего будут вынесены на голосование в Раде. В настоящее время на сайте комитета отмечено, что вопрос о дате инаугурации будет рассмотрен в среду в 15:00.

В Верховной раде зарегистрированы уже шесть проектов о дате инаугурации, которые предлагают провести церемонию начиная с 17 мая и заканчивая 1 июня. Сам Зеленский настаивает, чтобы церемония состоялась 19 мая.

В новость была внесена правка (12:14 мск) - исправлена дата инаугурации во втором абзаце, верно - 19.05.2019