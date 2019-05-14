Рада не смогла отменить закон об украинском языке

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины не поддержала ни один из четырех проектов об отмене результатов голосования в целом за закон об украинском языке. Соответствующие проекты во вторник не набрали минимально необходимых 226 голосов.

Таким образом, спикер Рады Андрей Парубий теперь имеет право подписать этот закон и отправить его на подпись главе государства Петру Порошенко.

Авторы проектов об отмене голосования за закон, среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, отмечали, что при голосовании 25 апреля было зафиксировано так называемое кнопкодавство, когда один депутат голосовал и за себя, и за коллег по фракции.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Однако оппозиционные силы заявили, что в случае подписания закона будут использовать механизмы для его отмены. Так, депутат парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что оппозиция подаст в Конституционный суд, так как закон является антиконституционным. Кроме этого, на сайте парламентских петиций размещена инициатива о приостановлении решения Верховной рады о принятии закона об украинском языке как государственном. Для ее рассмотрения документ должен набрать 25 тысяч голосов.