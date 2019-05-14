Спикер Рады пообещал "гнев украинского народа" тем, кто попробует отменить закон о языке

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и предостерег оппонентов от попыток пересмотра или отмены этого документа.

"Как только вы коснетесь ревизии закона о языке или о декоммунизации, вы ощутите весь гнев украинского народа. Я говорю как Андрей Парубий. Мы не допустим реванш", - сказал он на заседании парламента, который транслировал телеканал "Рада". Он также заявил, что закон о языке не удастся отменить, в том числе в случае обращения в Конституционный суд.

Ранее Рада не поддержала ни один из четырех проектов об отмене результатов голосования в целом за закон об украинском языке. Парубий пообещал неотложно передать закон на подпись президенту Петру Порошенко.

Авторы проектов об отмене голосования за закон, среди которых Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, отмечали, что при голосовании 25 апреля было зафиксировано так называемое "кнопкодавство", когда один депутат голосовал и за себя, и за коллег по фракции.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что все граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Однако оппозиционные силы заявили, что в случае подписания закона будут использовать механизмы для его отмены. Так, депутат парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что оппозиция подаст в Конституционный суд, так как закон является антиконституционным. Кроме этого, на сайте парламентских петиций размещена инициатива о приостановлении решения Верховной рады о принятии закона об украинском языке как государственном. Для ее рассмотрения документ должен набрать 25 тыс. голосов.