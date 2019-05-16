Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы. Об этом объявил председатель комитета Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина). Трансляция заседания велась на сайте комитета.

"Законопроект одобрен", - сказал законодатель. Теперь документ должен быть утвержден Сенатом полного состава. Аналогичный законопроект внесен в Палату представителей в начале этого года.

В случае возможного вмешательства инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики страны, которая, по версии вашингтонской администрации, могла вмешаться в американские выборы.