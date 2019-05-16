СМИ сообщили об отставке замглавы администрации президента Украины

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинское издание "Европейская правда" сообщило об очередной отставке в руководстве администрации президента Украины. По данным его источника, заявление об уходе написал заместитель главы ведомства, куратор внешнеполитического блока Константин Елисеев.

"Пока только подано заявление", - говорится в сообщении на сайте "Европейской правды".

Константин Елисеев был назначен заместителем главы администрации президента в июле 2015 года, до этого он более пяти лет был послом Украины при ЕС.

Менее недели назад Порошенко подписал указ об увольнении другого заместителя главы своей администрации - Алексея Филатова.

В начале апреля украинские СМИ сообщали, что указ об увольнении Филатова уже подписан президентом, но публикация документа произойдет только после 21 апреля. Связано это было с нежеланием обострять ситуацию перед вторым туром выборов. Также сообщалось, что поводом для отставки чиновника якобы стала его неспособность справиться с поставленными задачами. Однако уже через несколько часов эту информацию опровергла пресс-службе администрации Порошенко.