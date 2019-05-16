СМИ сообщили о прибытии Игоря Коломойского в Киев

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в четверг вечером прилетел в Киев. Об этом сообщил журналист программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и украинского телеканала "Первый") Михаил Ткач.

"Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20:00 тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT, на котором сегодня ночью он прилетел из Тель-Авива в Днепр (бывший Днепропетровск - прим. ТАСС)", - сообщил он.

Ранее издание "Бабель" сообщило, что сам Коломойский подтвердил прибытие на Украину. "На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает", - говорилось в сообщении.

Игорь Коломойский не появлялся на Украине с июня 2017 года и, как сообщали СМИ, проживал в Женеве. С сентября 2018, также по данным прессы, он находился в городе Герцлия в Израиле. Ранее Коломойский сообщал, что планирует вернуться на Украину после первого тура президентских выборов. Позже он уточнил, что при новом президенте Владимире Зеленском уже не опасается вернуться на Украину, потому что при Петре Порошенко, по его мнению, "можно приехать, а потом не выехать".

В настоящее время у следственных органов Украины нет претензий к бизнесмену. Вместе с тем в России в 2014 году против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийствах и незаконных методах ведения войны, а также похищении людей.