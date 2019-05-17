Премьеры Белоруссии и России обсудят на будущей неделе двусторонние отношения

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев на следующей неделе в Москве обсудят комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Совета министров Белоруссии.

"Да, такая встреча планируется на следующей неделе. На ней будут обсуждаться различные вопросы сотрудничества Беларуси и России", - отметили в правительственной пресс-службе.

Ранее о будущей встрече глав правительств Белоруссии и России сообщили вице-премьеры двух государств Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко после состоявшегося 16 мая рассмотрения вопросов по поставкам нефти в Белоруссию и ее транзиту в Европу по нефтепроводу "Дружба". "Следующая встреча пройдет на более высоком уровне", - сказал Ляшенко. "На следующей неделе мы точно увидимся с премьер-министрами", - сказал в свою очередь Козак.

Как он сообщил, Россия и Белоруссия создали рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти, в которую войдут представители Минэнерго РФ и концерна "Белнефтехим". Козак и Ляшенко также подчеркнули, что главной задачей в настоящее время является очистка всех ниток нефтепровода от некондиционного сырья. По словам белорусского вице-премьера, на этом фоне отошел на второй план и вопрос необходимости остановки трубы на ремонт, который Белоруссия поднимала в начале апреля. Ранее министр энергетики РФ Александр Новак озвучил возможный размер ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", который, по его оценке, может составить не более $100 млн.