Эксперт: Зеленский имеет право распустить Раду в любой момент

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский может распустить Верховную раду в любой момент, считает украинский юрист, экс-глава администрации четвертого президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Факт, что с 2016 года в Раде нет коалиции фракций... И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов", - сказал он в пятницу в комментарии изданию "Страна".

"Президент Зеленский сможет подписать указ о роспуске буквально сразу после инаугурации. И никакие решения суда ему для этого не нужны", - заявил Портнов, пояснив, что несогласные с таким решением президента потом могут обращаться в суд.