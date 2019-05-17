Постпред Порошенко: Зеленский имеет право распутить Раду, несмотря на распад коалиции

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Постпред действующего президента Украины Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила, что избранный лидер страны Владимир Зеленский имеет право распустить парламент, несмотря на то, что правящая коалиция только в пятницу объявила о прекращении своей деятельности.

"Народный фронт" имел полное право выйти из коалиции, - пояснила она. - Это означает, что в 30-дневный срок по законодательству есть время для создания новой коалиций в Раде. Означает ли это, что Зеленский может все равно распустить парламент - да, это означает".

В пятницу Ирина Луценко заявила, что покидает свой пост.