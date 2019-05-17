"Батькивщина" заявила о готовности войти в новую коалицию в Раде при определенных условиях

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Фракция партии "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, готова войти в состав новой коалиции в Верховной раде при единстве идеологических взглядов с другими потенциальными участниками. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель председателя партии Сергей Власенко в кулуарах парламента.

"Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы по крайней мере стратегически разделить взгляды "Батькивщины", мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226 (минимальное количество депутатов, необходимых для большинства - прим. ТАСС), то мы готовы говорить о создании коалиции", - заверил Власенко.

По его словам, объединение сил необходимо проводить "вокруг технического правительства, которое будет работать в переходный период". Он уточнил, что "Батькивщина" готова строить объединение на единых подходах к вопросу снижения тарифов, борьбы с коррупцией, реформирования армии по стандартам НАТО.

Решение о роспуске Верховной рады, которое мог бы принять после инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи с распадом коалиции, будет "сомнительным", заявил Власенко. "Комментируя возможность роспуска Верховной рады, Власенко назвал это политико-юридическим решением. По его мнению, выход из коалиции [фракции] "Народного фронта" уменьшил вероятность досрочных выборов", - сообщает пресс-служба "Батькивщины".

При этом политик все же допустил, что Зеленский может подписать указ о роспуске Рады, однако усомнился в его законности и выразил надежду, что новый глава государства "будет придерживаться буквы и духа закона".

О том, что Зеленский после инаугурации намерен инициировать роспуск Рады, заявил его советник Дмитрий Разумков. Он, в частности, отметил, что "для этого есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте". При этом Разумков напомнил о запросах и судебных исках, в которых Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию. "Но этого так и не было сделано", - напомнил советник Зеленского.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции от "Народного фронта". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", Радикальной партии и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже "Самопомощь", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.