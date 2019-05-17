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Кризис на Украине

СМИ: секретарь СНБО Украины Турчинов в пятницу заявит об отставке

В пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны эту информацию не опровергли, но и не подтвердили, отмечает издание "theБабель"

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов намерен подать в отставку. Об этом он планирует заявить в пятницу.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку", - проинформировало украинское издание "theБабель", сославшись на источники в администрации президента. СМИ уточнило, что отставка запланирована на пятницу.

При этом издание пишет, что в пресс-службе секретаря СНБО эту информацию не опровергли, но и не подтвердили.

После того, как стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского - 20 мая, - ряд украинских политиков из окружения действующего лидера Петра Порошенко заявили о своих отставках. Среди них представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Теги
УкраинаТурчинов, Александр ВалентиновичКризис на Украине
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