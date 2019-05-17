Глава МИД Украины написал заявление об отставке. Он будет баллотироваться в Верховную раду

"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке", - заявил он в своем видеообращении, опубликованном в пятницу в Facebook.

Климкин уточнил, что 20 мая в день инаугурации Зеленского, направит заявление в Раду и новому президенту Украины. По мнению министра, "это правильно с точки зрения политической культуры", так как избранный президент "должен иметь право на свою внешнеполитическую команду и на создание собственной внешнеполитической стратегии".

"Но я сказал, что готов помогать ему, где это будет необходимо и там, где совпадают наши принципы и наше видение", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Климкин также уточнил, что у него создана команда, с которой он планирует баллотироваться в Верховную раду. "Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть много разных идей, я надеюсь их реализовать, поэтому иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше", - заявил он.

Климкин занимает пост министра иностранных дел Украины с 19 июня 2014 года.