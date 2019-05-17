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Ситуация вокруг статуса Голанских высот

Силы ООН на Голанах намерены выполнять свою деятельность в полном объеме

Как отметил замгенсека Всемирной организации Жан-Пьер Лакруа, Израиль и Сирия продолжают придерживаться соглашения о разведении сил 1974 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Силы ООН по наблюдению за разъединением и после решения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами стремятся выполнять свои функции в полном объеме. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

"Генеральный секретарь ООН принял к сведению последние события вокруг оккупированных сирийских Голан. Позиция ООН по этому вопросу определена резолюциями Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН", - сказал он.

"Израиль и Сирия продолжают придерживаться соглашения о разведении сил 1974 года, на котором основывается мандат нашей миротворческой миссии - Сил ООН по наблюдению за разъединением, - отметил Лакруа. - Мы стремимся к продолжению деятельности Сил ООН по наблюдению за разъединением в полном объеме, если будут позволять условия, и ожидаем, что Совет Безопасности продолжит нас в этом поддерживать".

Президент США Дональд Трамп 25 марта в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Против таких односторонних действий высказались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

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