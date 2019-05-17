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Эрдоган и Матвиенко провели встречу в Стамбуле

Канцелярия турецкого лидера не приводит детали переговоров

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган принял в пятницу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в Стамбуле. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял в особняке Вахдеттин спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко", - говорится в распространенном сообщении.

По данным администрации президента, на встрече присутствовали заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов и посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона была также представлена председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом, председателем Комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром и руководителем управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттином Алтуном.

Детали переговоров канцелярия Эрдогана не приводит.

Матвиенко находится в Турции с визитом с 15 мая, за эти дни она провела переговоры с рядом официальных лиц Турции, в том числе с председателем Великого национального собрания.

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Умаханов, Ильяс Магомед-СаламовичМатвиенко, Валентина ИвановнаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЕрхов, Алексей Владимирович
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