Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины подал в отставку

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении.

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Турчинов заявил, что готов "на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну".

Александр Турчинов занимает должность секретаря СНБО с января 2015 года.

После того, как стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского - 20 мая, - ряд украинских политиков из окружения действующего лидера Петра Порошенко заявили о своих отставках. Среди них - министр иностранных дел Павел Климкин, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уполномоченный президента по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко, заместители главы администрации президента Алексей Филатов и Константин Елисеев.

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