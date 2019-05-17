Председатель ПАСЕ назвала неприемлемым отсутствие делегации РФ и неуплату взносов

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье выступила за участие всех стран Совета Европы (СЕ) в работе организации, назвав неприемлемым отсутствие национальной делегации от России в ассамблее и неуплату с ее стороны членских взносов. Соответствующее заявление она сделала в пятницу, выступая на заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки.

"Очевидно, что ситуация, когда страна прекратила участие в работе одного из уставных органов и не выплачивает денежные взносы, неприемлема, - приводит ее слова пресс-служба организации. - Поэтому мы должны работать над тем, чтобы исправить это, и каждый должен в полной мере содействовать решению проблемы".

"Мы приняли к сведению желание КМСЕ добиться участия всех стран-участниц в июньской сессии ассамблеи. Я надеюсь, что два государства, особенно заинтересованных в этом, предпримут соответствующие шаги, чтобы это произошло", - сказала она, добавив, что дальнейшее обсуждение этого вопроса состоится на заседании Бюро ПАСЕ в Париже на следующей неделе.

В своем заявлении Паскье ни разу не упомянула названия стран, о которых идет речь, однако из всех 47 государств-участниц только Россия на данный момент заморозила свои взносы в бюджет Совета Европы. Не говорится прямо и о второй стране, хотя формально с 8 апреля СЕ приостановил участие Боснии и Герцеговины в работе ПАСЕ до конца года, поскольку после парламентских выборов в октябре 2018 года ее власти так и не согласовали состав новой делегации.

Обращаясь к достижениям Совета Европы за 70 лет с момента его основания, Паскье заявила, что организации есть чем гордиться. "[Она] играет ведущую роль в европейской архитектуре, обеспечивая площадку для диалога и сотрудничества 47 стран и обеспечивает беспрецедентный уровень защиты прав человека для всех 830 млн наших граждан, - констатировала председатель ПАСЕ. - Дух братства и сотрудничества должен и впредь направлять наши действия, с тем чтобы мы вместе могли сделать организацию еще более сплоченной, более сильной и более эффективной на пути выполнения нашей политической миссии".

Ранее Комитет министров Совета Европы по итогам встречи глав МИД стран-участниц 16-17 мая в Хельсинки принял заявление, в котором подчеркнул, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.

Россия и Совет Европы

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

С 2017 года Россия также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы. В связи с этим в октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В январе текущего года Госдума и Совет Федерации приняли заявления, в которых указали на отсутствие каких-либо оснований для возвращения делегации РФ в 2019 году к работе в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса России в бюджет Совета Европы. В контексте кризиса в отношениях России и ПАСЕ неоднократно поднимался вопрос о перспективах членства РФ в Совете Европы.

10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию о роли и миссии ассамблеи, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в Совете Европы и содержится призыв к Москве отправить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет организации. Как отмечается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".