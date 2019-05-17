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Кризис в Сирии
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СМИ: ПВО Сирии отразили обстрел Дамаска со стороны Голанских высот

Воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра, отмечает агентство SANA

ТАСС, 17 мая. Сирийские силы ПВО в пятницу отразили обстрел Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, воздушные цели поражены в небе над провинцией Эль-Кунейтра и окрестностями сирийской столицы.

Как передал телеканал Al Hadath, ракетные удары по пригородам Дамаска нанес Израиль. По сведениям телеканала, атаке подверглись иранские военные объекты и склады к юго-западу от города.

Всего поражены пять целей. Последний мощный взрыв раздался в столичном предместье Джермана.

Ранее ракетные удары израильские ВВС наносили преимущественно из воздушного пространства соседнего Ливана. Однако на этот раз атака последовала со стороны Голанских высот, расположенных в 40 км от Дамаска.

В новость были внесены изменения (22:56 мск) - изменен заголовок, добавлены подробности

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