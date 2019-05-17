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США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2

Всего будет поставлено ракеты и сопутствующего оборудование к ним на сумму в $313,9 млн

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн. Об этом сообщило в пятницу Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение получено на продажу 94 ракет, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, контракт предполагает помощь в техническом обслуживании этих систем и тренировку специалистов.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". "Республика Корея является одним из важнейших политических и экономических игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также ключевым партнером Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Администрация США официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Теги
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