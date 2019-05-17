{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы на Украине - 2019

Коломойский заявил, что его не приглашали на инаугурацию Зеленского

При этом бизнесмен отметил, что придет на церемонию, если ему "дадут приглашение"
Игорь Коломойский Константин Сазончик/ТАСС
Описание
Игорь Коломойский
© Константин Сазончик/ТАСС

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его не приглашали на церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

На эту тему

В интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и украинского телеканала "Первый") он сказал, что придет на инаугурацию, если ему "дадут приглашение". На уточняющий вопрос, приглашали ли его на церемонию, он ответил отрицательно, добавив, что, возможно придет на "светскую часть".

Коломойского неоднократно обвиняли в том, что он стоит за выдвижением Зеленского в президенты. Однако сам он отрицал эту информацию, при этом добавляя, что готов консультировать нового главу государства. Зеленский, в свою очередь заявлял, что не является "проектом Коломойского".

Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь ВалерьевичПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
Акции протеста во Франции
Во Франции подводят итоги протестов "желтых жилетов" перед новой манифестацией
Один лидеров движения Эрик Друэ раскритиковал акции протестов, указав на "все более нелепые" марши, которые собираются вокруг одной конкретной темы
Читать полностью