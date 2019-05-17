Коломойский заявил, что его не приглашали на инаугурацию Зеленского

В интервью программе "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и украинского телеканала "Первый") он сказал, что придет на инаугурацию, если ему "дадут приглашение". На уточняющий вопрос, приглашали ли его на церемонию, он ответил отрицательно, добавив, что, возможно придет на "светскую часть".

Коломойского неоднократно обвиняли в том, что он стоит за выдвижением Зеленского в президенты. Однако сам он отрицал эту информацию, при этом добавляя, что готов консультировать нового главу государства. Зеленский, в свою очередь заявлял, что не является "проектом Коломойского".

Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.