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Торговая война

МИД Китая призвал Вашингтон проявлять сдержанность в торговых переговорах с Пекином

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что недавние действия и заявления США нанесли ущерб Китаю

ТАСС, 18 мая. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Соединенные Штаты к сдержанности в торговых переговорах с Китаем и приверженности принципу равноправия. Об этом говорится в размещенном в субботу на сайте МИД КНР сообщении по итогам телефонного разговора главы китайского внешнеполитического ведомства с госсекретарем США Майклом Помпео.

По мнению Ван И, недавние действия и заявления США нанесли ущерб Китаю, и Вашингтон "не должен заходить слишком далеко" в ведущемся торговом диалоге между двумя государствами. Глава китайского МИД добавил, что Пекин как и прежде "готов решать разногласия посредством переговоров, которые должны проходить на условиях равноправия".

Касаясь обстановки вокруг Ирана, Ван И выразил надежду на "проявление сдержанности от всех сторон, чтобы не допустить возможной эскалации напряженности".

Теги
СШАКитайВан ИПомпео, Майкл (Майк)Торговая война
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