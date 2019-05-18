Президент Австрии призвал расследовать заявления Штрахе на скандальной видеозаписи

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал органы юстиции тщательно расследовать заявления, сделанные функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальной видеозаписи, которую опубликовали германские СМИ. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в президентской канцелярии в Вене.

"Необходимо четкое, полноценное, беспощадное установление фактов [на видеозаписи] нашими органами исполнительной власти и юстиции. Я также хочу указать на существенную и центральную роль независимой журналистики в либеральной демократии, так называемая четвертая власть в данном случае сполна выполнила свою миссию", - сказал Ван дер Беллен.

Президент также назвал происходящие на видеозаписи события дерзким неуважением к согражданам, потому что на ней видно, что ответственные лица республики подорвали возложенное на них доверие. "Это неслыханное неуважение к согражданам. Я не потерплю такого неуважения", - заявил Ван дер Беллен.

Ван дер Беллен уверен, что досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) позволят восстановить доверие народа к правительству.

"Я обсудил с федеральным канцлером Себастьяном Курцем досрочные выборы в Австрии и согласую с ним завтра дальнейшие шаги. Надо сделать то, что необходимо, чтобы восстановить доверие. Сегодняшние отставки были первым шагом, - заявил он в субботу на пресс-конференции в президентской канцелярии в Вене. - Нам в этом смысле нужно восстановить доверие. Восстановление возможно только путем новых выборов".

По его словам, у австрийцев есть право на правительство, которому они будут доверять, и которое будет заслуживать уважение в Европе. "Кадры, за которыми мы наблюдаем со вчерашнего дня, демонстрируют пугающие нравы, нравы, которые не соответствуют нашей стране и ее людям. Это постыдные кадры, никто не должен стыдиться за Австрию. Я хочу всем четко сказать: мы не такие. Австрия просто не такая", - сказал президент.

Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung ранее опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года на Ибице запечатлен разговор лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с русскоговорящей женщиной, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. Штрахе якобы мог пообещать ей доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на возможность информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами. В контексте строительства на этой встрече упоминались сделки в ущерб австрийскому строительному гиганту Strabag.

В субботу Штрахе и Гуденус объявили, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете и Австрийской партии свободы. Штрахе подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.