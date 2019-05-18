Главы МИД Центральной Азии и Японии по итогам встречи подписали итоговый документ

ДУШАНБЕ, 18 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Центральной Азии и Японии, которые собрались на седьмое совещание Диалога "Центральная Азия + Япония", подписали итоговый документ. Встреча министров прошла в субботу в Душанбе, о чем сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

"Главы делегаций стран - участниц Диалога "Центральная Азия + Япония" по завершении работы подписали итоговый документ "Совместное заявление Седьмого совещания министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония", - говорится в сообщении.

В работе Седьмого совещания Диалога приняли участие министры иностранных дел Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Японии и замглавы МИД Туркменистана. В качестве почетного гостя на совещание был приглашен министр иностранных дел Афганистана.

По информации пресс-службы, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств состоялись три сессии по трем направлениям сотрудничества стран - участниц Диалога "Центральная Азия + Япония" - практическое сотрудничество в сфере туризма, сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и развития, региональная безопасность и региональное сотрудничество в Центральной Азии. В совместном заявлении участники Диалога выразили признательность Японии за предоставление кредитов в таких сферах, как улучшение экономической инфраструктуры, подготовка кадров, здравоохранение, региональное развитие, предотвращение бедствий и борьба с терроризмом и наркотиками. Главы внешнеполитических ведомств договорились о проведении следующего Восьмого совещания в Японии в 2020 году.

Этот формат сотрудничества со странами Центральной Азии был инициирован Японией в 2004 году. Основные темы Диалога "Центральная Азия + Япония" направлены на расширение и укрепление связей стран региона с Японией, а также развитию регионального сотрудничества. В сообщении отмечено, что за 15 лет "диалог зарекомендовал себя в качестве надежной и реальной платформы в налаживании практического взаимодействия и сотрудничества между Японией и Центральной Азией".