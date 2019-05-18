Саудовская Аравия созывает экстренные встречи арабских стран после недавних атак

ТАСС, 19 мая. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения на экстренные встречи лидерам арабских стран после недавних атак в королевстве и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщило в субботу министерство иностранных дел страны на своей странице в Twitter.

Встречи должны состояться 30 мая в Мекке.

14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, подвергся нападению беспилотной авиации йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). 12 мая четыре коммерческих судна ОАЭ подверглись диверсии рядом с территориальными водами Объединенных Арабских Эмиратов.