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Саудовская Аравия созывает экстренные встречи арабских стран после недавних атак

Встречи должны состояться 30 мая в Мекке

ТАСС, 19 мая. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил приглашения на экстренные встречи лидерам арабских стран после недавних атак в королевстве и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщило в субботу министерство иностранных дел страны на своей странице в Twitter.

Встречи должны состояться 30 мая в Мекке.

14 мая центральный нефтепровод в Саудовской Аравии, принадлежащий национальной компании Saudi Aramco, подвергся нападению беспилотной авиации йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). 12 мая четыре коммерческих судна ОАЭ подверглись диверсии рядом с территориальными водами Объединенных Арабских Эмиратов.

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