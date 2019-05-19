СМИ: на Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Верховную раду

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Досрочные выборы в Верховную раду могут состояться 14 июля. Об этом в воскресенье сообщило украинское агентство УНН со ссылкой на источник.

"Скорее всего датой проведения досрочных выборов в Верховную раду будет 14 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Источник агентства утверждает, что "назначение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску Верховной рады, о которой [избранный президент Украины Владимир] Зеленский объявит сразу после инаугурации".

Украинские СМИ ранее сообщили, что решение о роспуске парламента станет первым указом Зеленского. Этот документ даже был опубликован в некоторых изданиях. В команде Зеленского эту информацию назвали ложью, однако представитель избранного президента Дмитрий Разумков сообщил журналистам, что роспуск парламента будет инициироваться.

Ранее Верховная рада приняла постановление о проведении инаугурации Зеленского 20 мая в 10:00. Сам избранный глава государства настаивал на дате 19 мая. Другие предложения, которые поступили от депутатов на рассмотрение в парламент, содержали такие даты, как 17 мая, 26 мая и 28 мая.