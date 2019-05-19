ВС Латвии вновь сообщили о приближении российского военного корабля к границе страны

РИГА, 19 мая. /ТАСС/. Российский военный корабль в воскресенье был замечен вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет "Ураган" класса "Каракурт" с бортовым номером 567 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.