Президент Грузии обеспокоена заявлением Саакашвили об "атаке" на власти на выборах

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность в связи с призывом экс-главы государства Михаила Саакашвили к членам созданной им оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и ее сторонникам идти в наступление на воскресных выборах.

"Такое открытое и антиконституционное заявление бывшего президента заставляет меня выразить свою обеспокоенность, хотя до этого я воздерживалась от каких-либо комментариев и вмешательства в избирательный процесс из-за своего беспартийного статуса", - написала Зурабишвили в Facebook, добавив, что любой президент страны вне зависимости от того, занимает он какую-либо должность или нет, должен воздерживаться от подобных заявлений.

Ранее Саакашвили откликнулся на внеочередные и промежуточные выборы, проходящие в стране, заявлением в Facebook: "Мы должны атаковать, атаковать и только атаковать. Каждый раз нас лишают выборов, фальсифицируют их, каждый раз Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС) прибегает к разным трюкам".

Заявлению Саакашвили предшествовала демонстрация лидером парламентского большинства Арчилом Талаквадзе в прямом эфире аудиозаписи, которую, по его словам, предоставил один из членов предвыборного штаба ЕНД. Депутат утверждал, что запись сделана тайно на одном из заседаний партии. Члены партии Ниниа Цискаришвили и Саломе Челидзе во время заседания якобы заявили, что вне зависимости от победы или поражения на выборах они должны "вскипятить" ситуацию в стране и начать это делать из Аджарии и края Самегрело - Земо Сванети, а затем собрать несколько десятков тысяч человек в Тбилиси. Талаквадзе обвинил партию Саакашвили в попытке дестабилизировать страну и попросил МВД изучить аудиозапись.

В Грузии в воскресенье проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатуры и Зестафони (край Имерети), а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит "Единое национальное движение". Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.