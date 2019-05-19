Представитель Украины Евгений Марчук прекратил деятельность в минском процессе

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук завершил свою деятельность в минском процессе.

"Друзья, должен сообщить вам новость. Сегодня, 19 мая 2019 [года], я остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в минском процессе", - написал Марчук в Facebook.

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе 22 ноября 2018 года после того, как с этой должности ушел Леонид Кучма. До этого Марчук был представителем Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске.

17 мая Порошенко подписал указ об увольнении Ирины Геращенко с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Геращенко 16 мая в ходе заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа" заявила о прекращении своей деятельности в рамках минских переговоров. Кроме того, она отметила, что считает необходимым полностью переформатировать состав участников переговоров по Донбассу.

Ирина Геращенко занимала должность уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе с 17 июня 2014 года.