Guardian: британское следствие не может наверняка связать отравления в Солсбери и Эймсбери

"Мы не знаем, где двое подозреваемых избавились от "Новичка", нанесенного на ручку дома Скрипаля при покушении, где Дон [Стерджес] и Чарли [Роули] взяли флакон, из-за которого отравились сами, и был ли этот флакон использован в обоих случаях. Все это по-прежнему так, и мы не знаем, можно ли будет когда-нибудь подтвердить, что они [отравляющие вещества] были из одной партии", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда, которое приводит издание.

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Скотленд-Ярд до сих пор не может с полной уверенностью связать отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери с инцидентом в Эймсбери, несмотря на то, что формально оба эпизода еще в сентябре 2018 года были объединены в одно расследование. Об этом сообщила в воскресенье газета The Guardian , ссылаясь на заявление британской полиции и комментарий неназванного источника, знакомого с ходом расследования.

По словам источника The Guardian, имя и пост которого не называются, без ответов остаются и другие вопросы, "ряд деталей не сходится", и именно это "является причиной того, почему королевская прокуратура не может предъявить обвинения в убийстве" британки Дон Стерджес двоим россиянам, которых Лондон считает главными подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошлом году не смогла установить было ли отравляющее вещество в обоих случаях из "одной синтезированной партии". Британские власти при этом заявляли, что это "весьма вероятно".

"У нас пока нет ответов на все вопросы. Нельзя отбросить теории о третьем [участнике покушения], о второй команде [потенциальных отравителей], сохраняется некоторая степень неопределенности, - сказал собеседник The Guardian. - Мусорный контейнер, в котором был найден флакон [с отравляющим веществом], регулярно опустошался, так что представляется невозможным, что флакон находился там с марта. Есть также путаница в вопросе о том, был ли флакон запечатан, когда он был найден".

Странный звонок

Источник The Guardian также упомянул о том, что россиянам, которых Скотленд-Ярд подозревает в попытке отравления Скрипалей, поступил подозрительный звонок в день их отлета в Москву из Лондона. По сведениям издания, подозреваемым позвонили, когда они вернулись в свою гостиницу на востоке Лондона после второй поездки в Солсбери 4 марта. Якобы именно вскоре после этого они отправились в Хитроу и покинули Великобританию, при том, что обратный рейс у обоих был забронирован сразу на две даты - 4-е и 5-е марта.

"Согласно одной из гипотез, эти двое ждали подтверждения того, что покушение было успешным, и этот звонок как раз это и подтвердил, - утверждает источник The Guardian. - Именно после этого подтверждения они и могли отправиться в аэропорт".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако после этого попадал в больницу еще раз - с менингитом. ОЗХО 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.