Премьер Грузии заявил о победе правящей партии на выборах в местные органы власти

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Кандидаты в мэры городов Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), Хуло (Аджарская АР), Марнеули (край Квемо Картли), Чиатуры и Зестафони (край Имерети) от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" побеждают в первом туре внеочередных выборов. Об этом в воскресенье заявил на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"По поступившей нам информации, наши кандидаты везде лидируют и побеждают в первом же туре. Что же касается Тбилиси (промежуточные выборы депутата парламента в одномандатном округе Мтацминда - прим. ТАСС), то тут у нас, скорее всего, будет второй тур", - сказал Бахтадзе.

Кандидатом от правящей партии в Зугдиди является Георгий (Гега) Шенгелия, в Марнеули - Заур Даргали, в Зестафони - Георгий Гогличидзе, в Чиатуре - Гиви Модебадзе и в Хуло - Вахтанг Беридзе.

Что касается тбилисского округа Мтацминда, то там от "Грузинской мечты" баллотируется врач Владимир (Ладо) Кахадзе. Его главным конкурентом является выдвиженец от оппозиционных партий "Европейская Грузия - Движение за свободу" и "Свободные демократы", адвокат Шалва Шавгулидзе.

ЦИК Грузии начнет объявлять предварительные итоги выборов через несколько часов, однако в правящей партии уверены, что во второй тур в Тбилиси перейдут Кахахдзе и Шавгулидзе. Согласно грузинскому законодательству, если кандидат в депутаты от одномандатного округа не набирает больше половины голосов избирателей, назначается второй тур.