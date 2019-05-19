СМИ: партия "Сербский список" победила на внеочередных местных выборах на севере Косова

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Партия "Сербский список", представляющая интересы сербского населения в Косове и Метохии, победила на внеочередных местных выборах, прошедших в четырех муниципалитетах на севере края. Об этом сообщило в воскресенье национальное телевидение Сербии РТС.

Сообщается, что во всех четырех муниципалитетах - Косовска-Митровице, Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане, где были представлены кандидаты от "Сербского списка", Демократической партии Косова и партии "Самоопределение", победили кандидаты от "Сербского списка".

Согласно данным ЦИК, в выборах приняли участие 24 595 человек или 42,42% от населения северных муниципалитетов. Таким образом, явка избирателей превысила показатели прошлых выборов на 1%.

Ранее лидер непризнанного Косова Хашим Тачи назначил досрочные муниципальные выборы в населенной сербами северной части автономного сербского края Косово и Метохия.

До этого, 27 ноября 2018 года, главы сербских муниципалитетов на севере непризнанного Косова ушли в отставку в знак протеста против повышения Приштиной на 100% торговых пошлин на сербские товары. Тогда после экстренных заседаний муниципальных советов в отставку подал глава Косовска-Митровицы, крупнейшего города на севере Косова, Горан Ракич, глава муниципалитета Лепосавич Зоран Тодич, глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович и другие.

Причиной своего ухода в отставку политики назвали "продолжающиеся институциональные репрессии, проводимые косовскими учреждениями из Приштины, которые ставят под угрозу соблюдение прав человека для сербского народа". Кроме того, в муниципалитете Лепосавич была принята декларация "о прекращении отношений с временной администрацией Косова". Ранее судьи Косовска-Митровицы, Зибин-Потока, Лепосавича заявили о прекращении работы в знак солидарности с гражданами, которые выйдут во вторник на мирную демонстрацию протеста против политики Приштины.